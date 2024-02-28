Шварцман Николай Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШварцман Николай Николаев

Шварцман Николай Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Шварцман Николай Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
223-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
статский советник
Дата брака
20.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Повов Николай Викторович, инженер-механик / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Попова Серафима Николаева, дочь потомственного почетного гражданина девица (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шварцман Николай Николаев, статский советник
Свидетель жениха №2 - Потресов Михаил Иванов, инженер-механик
Свидетель невесты №1 - Мартесон Алексей Гутавов, студент Московского сельскохозяйственного института
Свидетель невесты №2 - Харламнов Иван Иванов, мещанин (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close