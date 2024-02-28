Шварцман Николай Николаев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Шварцман Николай Николаев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 223-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 20.07.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- статский советник
- Дата брака
- 20.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 35
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Повов Николай Викторович, инженер-механик / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Попова Серафима Николаева, дочь потомственного почетного гражданина девица (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шварцман Николай Николаев, статский советник
Свидетель жениха №2 - Потресов Михаил Иванов, инженер-механик
Свидетель невесты №1 - Мартесон Алексей Гутавов, студент Московского сельскохозяйственного института
Свидетель невесты №2 - Харламнов Иван Иванов, мещанин (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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