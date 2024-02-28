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Попова Серафима Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Попова Серафима Николаева
Тип записи
о браке
Номер записи
223-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
дочь потомственного почетного гражданина девица
Нас. Пункт приписки
г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
20.07.1914
Возраст (лет)
30
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Повов Николай Викторович, инженер-механик / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Попова Серафима Николаева, дочь потомственного почетного гражданина девица (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шварцман Николай Николаев, статский советник
Свидетель жениха №2 - Потресов Михаил Иванов, инженер-механик
Свидетель невесты №1 - Мартесон Алексей Гутавов, студент Московского сельскохозяйственного института
Свидетель невесты №2 - Харламнов Иван Иванов, мещанин (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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