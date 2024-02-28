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Повов Николай Викторович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Повов Николай Викторович
Тип записи
о браке
Номер записи
223-б
Роль персоны
Жених
Дата события
20.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
инженер-механик
Дата брака
20.07.1914
Возраст (лет)
41
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Повов Николай Викторович, инженер-механик / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Попова Серафима Николаева, дочь потомственного почетного гражданина девица (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шварцман Николай Николаев, статский советник
Свидетель жениха №2 - Потресов Михаил Иванов, инженер-механик
Свидетель невесты №1 - Мартесон Алексей Гутавов, студент Московского сельскохозяйственного института
Свидетель невесты №2 - Харламнов Иван Иванов, мещанин (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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