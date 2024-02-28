Васильев Николай Васильев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Васильев Николай Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 222-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 18.07.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- коллежский советник
- Дата брака
- 18.07.1914
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 34
- Полная запись МК
- Счёт браков: 16
Жених - Белин Иван Капитонов, прапорщик запаса из мещан / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ромашова Мария Алексеева, дочь врача / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Васильев Николай Васильев, коллежский советник
Свидетель жениха №2 - Моченов Алексей Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Малютин Герасим Федоров, крестьянин (с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Васильев Николай Васильев, коллежский советник
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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