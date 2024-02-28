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Малютин Герасим Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Малютин Герасим Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
222-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.
Дата брака
18.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Белин Иван Капитонов, прапорщик запаса из мещан / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ромашова Мария Алексеева, дочь врача / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Васильев Николай Васильев, коллежский советник
Свидетель жениха №2 - Моченов Алексей Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Малютин Герасим Федоров, крестьянин (с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Васильев Николай Васильев, коллежский советник
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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