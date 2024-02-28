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Моченов Алексей Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Моченов Алексей Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
222-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
18.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Белин Иван Капитонов, прапорщик запаса из мещан / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ромашова Мария Алексеева, дочь врача / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Васильев Николай Васильев, коллежский советник
Свидетель жениха №2 - Моченов Алексей Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Малютин Герасим Федоров, крестьянин (с-цо. Кулешовка, Заборовская вол., Перемышльский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Васильев Николай Васильев, коллежский советник
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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