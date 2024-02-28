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Каргополов Александр Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Каргополов Александр Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
221-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Покров, Покровский у., Владимирская губ.
Дата брака
06.07.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Турланов Иван Наумов, крестьянин (с. Пустошь, Афонасьевская вол., Шуйский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Котова Серафима Николаева, крестьянская вдова (д. Ильицино, Степановская вол., Калязинский у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Каргополов Александр Николаев, мещанин (г. Покров, Покровский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Цыман Игнатий Доманов, крестьянин (д. Вилнауце, Быковская вол., Режицкий у., Витебская губ.)
Свидетель невесты №1 - Суханов Григорий Николаев, крестьянин (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Суханов Валериан Николаев, крестьянин (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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