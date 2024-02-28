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Солин Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Солин Иван Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
220-б
Роль персоны
Жених
Дата события
06.07.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
06.07.1914
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 33
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Солин Иван Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Цыганова Зиновия Степанова, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Мареев Сергей Григорьев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мочков Михаил Сергеев, крестьянин (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Качкин Алексей Григорьев, крестьянин (д. Бородино, Незамаевская вол., Медынский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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