Солин Иван Николаев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Солин Иван Николаев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 220-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 06.07.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата брака
- 06.07.1914
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 33
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Солин Иван Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Цыганова Зиновия Степанова, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Мареев Сергей Григорьев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мошков Василий Андреев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мочков Михаил Сергеев, крестьянин (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Качкин Алексей Григорьев, крестьянин (д. Бородино, Незамаевская вол., Медынский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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