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Борковский Илья

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Борковский Илья
Тип записи
о браке
Номер записи
219-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.05.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Майков, Тудоровская вол., Острогский у., Волынская губ.
Дата брака
30.05.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 33
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Кушнерук Яков Сергеев, крестьянин (с. Бочаница, Сиянецкая вол., Острогский у., Волынская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иванова Татьяна, крестьянская девица (д. Беляниново, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Борковский Илья, крестьянин (с. Майков, Тудоровская вол., Острогский у., Волынская губ.)
Свидетель жениха №2 - Маюков Иван Иванов, крестьянин (д. Беляниново, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Трантинов Семен Андреев, крестьянин (д. Беляниново, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Маюков Иван Иванов, крестьянин (д. Беляниново, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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