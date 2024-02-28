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Косарев Тимофей Сергеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Косарев Тимофей Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
218-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.05.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Бармино, Средниковская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.
Дата брака
30.05.1914
Возраст (лет)
33
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 32
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Косарев Тимофей Сергеев, крестьянин (д. Бармино, Средниковская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сизова Анастасия Викторова, крестьянская девица (д. Никульцево, Огарковская вол., Грязовецкий у., Вологодская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Косарев Егор Сергеев, крестьянин (д. Бармино, Средниковская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Свирин Маркел Прохоров, крестьянин (с. Большие Можары, Можаровская вол., Сапожковский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Свирин Маркел Прохоров, крестьянин (с. Большие Можары, Можаровская вол., Сапожковский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ундин Евстигней Иванов, крестьянин (д. Федуркино, Егорьевская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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