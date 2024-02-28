Косарев Тимофей Сергеев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Косарев Тимофей Сергеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 218-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 30.05.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Бармино, Средниковская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.
- Дата брака
- 30.05.1914
- Возраст (лет)
- 33
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 32
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Косарев Тимофей Сергеев, крестьянин (д. Бармино, Средниковская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сизова Анастасия Викторова, крестьянская девица (д. Никульцево, Огарковская вол., Грязовецкий у., Вологодская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Косарев Егор Сергеев, крестьянин (д. Бармино, Средниковская вол., Егорьевский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Свирин Маркел Прохоров, крестьянин (с. Большие Можары, Можаровская вол., Сапожковский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №1 - Свирин Маркел Прохоров, крестьянин (с. Большие Можары, Можаровская вол., Сапожковский у., Рязанская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ундин Евстигней Иванов, крестьянин (д. Федуркино, Егорьевская вол., Дорогобужский у., Смоленская губ.)
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