Крашенинников Георгий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрашенинников Георгий Николаев

Крашенинников Георгий Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Крашенинников Георгий Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
217-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.05.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
студент Московского Императорского технического училища
Дата брака
02.05.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 32
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Персиянинов Константин Петров, студент Императорского Московского университета медицинского факультета / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иванова(Шпиц) Ксения Иларионова, дочь гражданского инженера надворный советник / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Перепечко Александр Кондратьев, студент Императорского Московского университета
Свидетель жениха №2 - Голованов Николай Кузьмин, студент Московского Императорского технического училища
Свидетель невесты №1 - Крашенинников Георгий Николаев, студент Московского Императорского технического училища
Свидетель невесты №2 - Крашенинников Федор Николаев, гимназист МФГ
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close