Иванова(Шпиц) Ксения Иларионова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Иванова(Шпиц) Ксения Иларионова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 217-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 02.05.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- дочь гражданского инженера надворный советник
- Дата брака
- 02.05.1914
- Возраст (лет)
- 22
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 32
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Персиянинов Константин Петров, студент Императорского Московского университета медицинского факультета / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иванова(Шпиц) Ксения Иларионова, дочь гражданского инженера надворный советник / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Перепечко Александр Кондратьев, студент Императорского Московского университета
Свидетель жениха №2 - Голованов Николай Кузьмин, студент Московского Императорского технического училища
Свидетель невесты №1 - Крашенинников Георгий Николаев, студент Московского Императорского технического училища
Свидетель невесты №2 - Крашенинников Федор Николаев, гимназист МФГ
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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