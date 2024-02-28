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Пьянов Григорий Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Пьянов Григорий Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
216-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
21.04.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
21.04.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 31
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Джамгаров Исаак Николаев, потомственный почетный гражданин (г. Москва, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Коншина Вера Николаева, потомственная почетная гражданка девица / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Балашев Николай Михайлов, потомственный почетный гражданин
Свидетель жениха №2 - Кеворков Христофор Христофоров, купеческий сын
Свидетель жениха №3 - Байков Сергей Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иванов Валентин Яковлев, студент Императорского Московского университета
Свидетель невесты №2 - Шаланин Михаил Валентинов, помощник присяжного поверенного
Свидетель невесты №3 - Пьянов Григорий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: Брак потомственного почетного гражданина Исаака Николаева Джамгарова с женой его Верой Николаевой, вследствии его, Исаака Джамгарова, прошения, по супружеской неверности жены, решением Московского Епархиального начальства, утвержденным Св. Синодом, как изъяснено в указе его от 18 февраля 1917 года № 1728, расторгнуть, с позволением им, супругам Джамгаровым, вступать в новые браки, по ответчице, Вере Джамгаровой, не ранее выполнения семилетней церковной епитимии с разрешения епархиального начальства. Отмечено по указу М.Д.К. от 16 мая 1917 года за № 5322.
Примечание / Дополнительно
Брак потомственного почетного гражданина Исаака Николаева Джамгарова с женой его Верой Николаевой, вследствии его, Исаака Джамгарова, прошения, по супружеской неверности жены, решением Московского Епархиального начальства, утвержденным Св. Синодом, как изъяснено в указе его от 18 февраля 1917 года № 1728, расторгнуть, с позволением им, супругам Джамгаровым, вступать в новые браки, по ответчице, Вере Джамгаровой, не ранее выполнения семилетней церковной епитимии с разрешения епархиального начальства. Отмечено по указу М.Д.К. от 16 мая 1917 года за № 5322.
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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