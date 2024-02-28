Джамгаров Исаак Николаев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Джамгаров Исаак Николаев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 216-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 21.04.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- потомственный почетный гражданин
- Нас. Пункт приписки
- г. Москва, Московская губ.
- Дата брака
- 21.04.1914
- Возраст (лет)
- 25
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 31
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Джамгаров Исаак Николаев, потомственный почетный гражданин (г. Москва, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Коншина Вера Николаева, потомственная почетная гражданка девица / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Балашев Николай Михайлов, потомственный почетный гражданин
Свидетель жениха №2 - Кеворков Христофор Христофоров, купеческий сын
Свидетель жениха №3 - Байков Сергей Максимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иванов Валентин Яковлев, студент Императорского Московского университета
Свидетель невесты №2 - Шаланин Михаил Валентинов, помощник присяжного поверенного
Свидетель невесты №3 - Пьянов Григорий Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Примечание: Брак потомственного почетного гражданина Исаака Николаева Джамгарова с женой его Верой Николаевой, вследствии его, Исаака Джамгарова, прошения, по супружеской неверности жены, решением Московского Епархиального начальства, утвержденным Св. Синодом, как изъяснено в указе его от 18 февраля 1917 года № 1728, расторгнуть, с позволением им, супругам Джамгаровым, вступать в новые браки, по ответчице, Вере Джамгаровой, не ранее выполнения семилетней церковной епитимии с разрешения епархиального начальства. Отмечено по указу М.Д.К. от 16 мая 1917 года за № 5322.
- Примечание / Дополнительно
- Брак потомственного почетного гражданина Исаака Николаева Джамгарова с женой его Верой Николаевой, вследствии его, Исаака Джамгарова, прошения, по супружеской неверности жены, решением Московского Епархиального начальства, утвержденным Св. Синодом, как изъяснено в указе его от 18 февраля 1917 года № 1728, расторгнуть, с позволением им, супругам Джамгаровым, вступать в новые браки, по ответчице, Вере Джамгаровой, не ранее выполнения семилетней церковной епитимии с разрешения епархиального начальства. Отмечено по указу М.Д.К. от 16 мая 1917 года за № 5322.
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