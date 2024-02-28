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Бутузов Григорий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бутузов Григорий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
215-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
02.02.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Байков Борис Никитин, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бутузова Анна Иванова, крестьянская девица (с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Монахов Николай Иванов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голодаев Петр Сергеев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ермаков Николай Федоров, крестьянин (д. Беляниново, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бутузов Григорий Иванов, крестьянин (с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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