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Волхонский Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Волхонский Петр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
214-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
02.02.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 30
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Иванов Петр, крестьянин (д. Семеновка, Острицкая вол., Гжатский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Волхонская Екатерина Петрова, крестьянская девица (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Федоров Николай Кузьмин, крестьянин (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Юшин Петр Иванов, крестьянин (д. Балково, Липицкая вол., Каширский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Волхонский Петр Иванов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Афонин Алексей Николаев, крестьянин (д. Субботники, Колодезская вол., Козельский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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