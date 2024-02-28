Волхонская Екатерина Петрова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Волхонская Екатерина Петрова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 214-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 02.02.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата брака
- 02.02.1914
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 30
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Иванов Петр, крестьянин (д. Семеновка, Острицкая вол., Гжатский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Волхонская Екатерина Петрова, крестьянская девица (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Федоров Николай Кузьмин, крестьянин (д. Подхожее, Сергиевская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Свидетель жениха №2 - Юшин Петр Иванов, крестьянин (д. Балково, Липицкая вол., Каширский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Волхонский Петр Иванов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Афонин Алексей Николаев, крестьянин (д. Субботники, Колодезская вол., Козельский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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