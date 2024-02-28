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Ленточникова Александра Сергеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ленточникова Александра Сергеева
Тип записи
о браке
Номер записи
213-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
02.02.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
02.02.1914
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Коровин Александр Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ленточникова Александра Сергеева, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Коровин Михаил Федоров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бирюков Василий Степанов, крестьянин (д. Казеево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Николаев Семен Герасимов, крестьянин (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Клевье Анатолий Алаванов, крестьянин (д. Дойне, Юрбургская вол., Россиенский у., Ковенская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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