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Богомолова Агрипина Сергеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Богомолова Агрипина Сергеева
Тип записи
о браке
Номер записи
212-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.02.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Луговая, Митинская вол., Дмитровский у., Московская губ.
Дата брака
06.02.1914
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 29
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Пьянов Иван Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Богомолова Агрипина Сергеева, крестьянская девица (д. Луговая, Митинская вол., Дмитровский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Пьянов Константин Герасимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Громов Дмитрий Куприянов, крестьянин (с. Белый Городок, Белгородская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
Свидетель невесты №1 - Богомолов Егор Сергеев, крестьянин (д. Луговая, Митинская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Разгулов Николай Семенов, крестьянин (с. Палашкино, Палашкинская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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