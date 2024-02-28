Пьянов Иван Яковлев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Пьянов Иван Яковлев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 212-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 06.02.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата брака
- 06.02.1914
- Возраст (лет)
- 29
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 29
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Пьянов Иван Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Богомолова Агрипина Сергеева, крестьянская девица (д. Луговая, Митинская вол., Дмитровский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Пьянов Константин Герасимов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Громов Дмитрий Куприянов, крестьянин (с. Белый Городок, Белгородская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
Свидетель невесты №1 - Богомолов Егор Сергеев, крестьянин (д. Луговая, Митинская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Разгулов Николай Семенов, крестьянин (с. Палашкино, Палашкинская вол., Владимирский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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