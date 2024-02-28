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Михайлов Василий Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Михайлов Василий Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
211-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.01.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
31.01.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 28
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Татарников Василий Алексеев, мещанин (г. Киржач, Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Федосеева Мария, крестьянская девица (д. Кстилово, Серединская вол., Волоколамский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Полозов Алексей Иванов, крестьянин (д. Олисово, Рогачевская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Абросимов Михаил Абросимов, крестьянин (д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михайлов Василий Петров, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Усков Федор Михайлов, крестьянин (с. Подосинки-Кожино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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