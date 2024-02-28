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Татарников Василий Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Татарников Василий Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
211-б
Роль персоны
Жених
Дата события
31.01.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Киржач, Владимирская губ.
Дата брака
31.01.1914
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 28
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Татарников Василий Алексеев, мещанин (г. Киржач, Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Федосеева Мария, крестьянская девица (д. Кстилово, Серединская вол., Волоколамский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Полозов Алексей Иванов, крестьянин (д. Олисово, Рогачевская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Абросимов Михаил Абросимов, крестьянин (д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михайлов Василий Петров, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Усков Федор Михайлов, крестьянин (с. Подосинки-Кожино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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