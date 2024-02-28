Татарников Василий Алексеев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Татарников Василий Алексеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 211-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 31.01.1914
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Киржач, Владимирская губ.
- Дата брака
- 31.01.1914
- Возраст (лет)
- 25
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 28
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Татарников Василий Алексеев, мещанин (г. Киржач, Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Федосеева Мария, крестьянская девица (д. Кстилово, Серединская вол., Волоколамский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Полозов Алексей Иванов, крестьянин (д. Олисово, Рогачевская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Абросимов Михаил Абросимов, крестьянин (д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михайлов Василий Петров, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Усков Федор Михайлов, крестьянин (с. Подосинки-Кожино, Холтобинская вол., Веневский у., Тульская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.