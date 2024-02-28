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Воронин Тимофей

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Воронин Тимофей
Тип записи
о браке
Номер записи
210-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.01.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
26.01.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Мошков Иван Васильев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Горохова Татьяна Самуилова, крестьянская девица (д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Мошков Алексей Павлов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мошков Сергей Яковлев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Воронин Тимофей, крестьянин (д. Раево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фирсов Иван Артамонов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
возраст жениха и невесты не указан
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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