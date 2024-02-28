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Маструков Яков Иродионов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Маструков Яков Иродионов
Тип записи
о браке
Номер записи
209-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.01.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
19.01.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Нефедов Семен Дорофеев, крестьянин (д. Гурьево (Троицкое), Дмитриевско-Локотецкая вол., Ефремовский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бадидина Наталья Кузьмина, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Маструков Яков Иродионов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Нефедов Порфирий Григорьев, крестьянин (д. Гурьево (Троицкое), Дмитриевско-Локотецкая вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кононов Иван Тимофеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зерин Федор Христофоров, крестьянин (д. Майоровка, Предтеченская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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