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Нефедов Семен Дорофеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Нефедов Семен Дорофеев
Тип записи
о браке
Номер записи
209-б
Роль персоны
Жених
Дата события
19.01.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Гурьево (Троицкое), Дмитриевско-Локотецкая вол., Ефремовский у., Тульская губ.
Дата брака
19.01.1914
Возраст (лет)
25
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 27
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Нефедов Семен Дорофеев, крестьянин (д. Гурьево (Троицкое), Дмитриевско-Локотецкая вол., Ефремовский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бадидина Наталья Кузьмина, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Маструков Яков Иродионов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Нефедов Порфирий Григорьев, крестьянин (д. Гурьево (Троицкое), Дмитриевско-Локотецкая вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кононов Иван Тимофеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зерин Федор Христофоров, крестьянин (д. Майоровка, Предтеченская вол., Елецкий у., Орловская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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