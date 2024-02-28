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Грачева Александра Ильина

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Грачева Александра Ильина
Тип записи
о браке
Номер записи
208-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.01.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Казеево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
19.01.1914
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 26
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Ларин Иван Михайлов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Грачева Александра Ильина, крестьянская девица (д. Казеево, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Солин Иван Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тюрин М Ф, крестьянин (д. Сгонники, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андреев Григорий Григорьев, крестьянин (д. Волково, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Канягин Михаил Степанов, крестьянин (д. Рупосова, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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