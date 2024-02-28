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Кузнецов Владимир Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кузнецов Владимир Тимофеев
Тип записи
о браке
Номер записи
207-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.01.1914
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата брака
19.01.1914
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 26
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Кузнецов Николай Тимофеев, сын бывшего почтальона Московского почтамта из мещан (г. Москва, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Козачкина Татьяна Захарова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Владимир Тимофеев, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузнецов Василий Тимофеев, мещанин (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Колосов Иван Яковлев, крестьянин (д. Гребенкино, Гиреевская вол., Медынский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Масленников Алексей Васильев, крестьянин (сл. Ямская (Введенская), Ямская вол., Курский у., Курская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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