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Бурхутова Мария Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Бурхутова Мария Григорьева
Тип записи
о браке
Номер записи
206-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.11.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
10.11.1913
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 40
Полная запись МК
Счёт браков: 25
Жених - Козлов Василий Максимов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бурхутова Мария Григорьева, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Козлов Алексей Максимов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кардичев Сергей Дмитриев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бурхутов Сергей Григорьев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Киров Иван Захаров, крестьянин (д. Юрлово, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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