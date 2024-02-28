Манушкин Иван Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Манушкин Иван Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 205-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 27.10.1913
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- казак
- Нас. Пункт приписки
- х. Провоторовский, Хоперский округ у., Земля Донского войска губ.
- Дата брака
- 27.10.1913
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 39
- Полная запись МК
- Счёт браков: 24
Жених - Желтов Диомид Иванов, крестьянин (с. Воскресенка, Воскресенская вол., Пронский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Теркина Евдокия Лукьянова, крестьянская девица (д. Игнатьево, Супоньевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Политов Дмитрий Платонов, крестьянин (д. Верхи, Воскресенская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Клочков Алексей Потапов, крестьянин (с. Богородицкое, Богородицкая вол., Мосальский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Манушкин Иван Иванов, казак (х. Провоторовский, Хоперский округ у., Земля Донского войска губ.)
Свидетель невесты №2 - Александров Алексей Иванов, крестьянин (с. Тюрлема, Богородская вол., Чебоксарский у., Казанская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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