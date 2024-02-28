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Теркина Евдокия Лукьянова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Теркина Евдокия Лукьянова
Тип записи
о браке
Номер записи
205-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Игнатьево, Супоньевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
27.10.1913
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 39
Полная запись МК
Счёт браков: 24
Жених - Желтов Диомид Иванов, крестьянин (с. Воскресенка, Воскресенская вол., Пронский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Теркина Евдокия Лукьянова, крестьянская девица (д. Игнатьево, Супоньевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Политов Дмитрий Платонов, крестьянин (д. Верхи, Воскресенская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Клочков Алексей Потапов, крестьянин (с. Богородицкое, Богородицкая вол., Мосальский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Манушкин Иван Иванов, казак (х. Провоторовский, Хоперский округ у., Земля Донского войска губ.)
Свидетель невесты №2 - Александров Алексей Иванов, крестьянин (с. Тюрлема, Богородская вол., Чебоксарский у., Казанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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