Ефимцев Александр Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Ефимцев Александр Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 204-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 08.09.1913
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 08.09.1913
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 39
- Полная запись МК
- Счёт браков: 23
Жених - Ефимцев Захар Никитин, крестьянин (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Аркачева Анисия Леонова, крестьянская девица (д. Меркучево, Новосельская вол., Вяземский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Галошкин Андрей Васильев, крестьянин (с. Одоевщино, Одоевская вол., Данковский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ефимцев Александр Иванов, крестьянин (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Цирульников Александр Панкратьев, крестьянин (д. Пятово, Чахинская вол., Мценский у., Орловская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ефимцев Александр Иванов, крестьянин (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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