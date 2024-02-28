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Ефимцев Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Ефимцев Александр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
204-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.09.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата брака
08.09.1913
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 39
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Ефимцев Захар Никитин, крестьянин (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Аркачева Анисия Леонова, крестьянская девица (д. Меркучево, Новосельская вол., Вяземский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Галошкин Андрей Васильев, крестьянин (с. Одоевщино, Одоевская вол., Данковский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ефимцев Александр Иванов, крестьянин (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Свидетель невесты №1 - Цирульников Александр Панкратьев, крестьянин (д. Пятово, Чахинская вол., Мценский у., Орловская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ефимцев Александр Иванов, крестьянин (д. Куньи Выселки, Городенская вол., Веневский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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