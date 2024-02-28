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Крупнов Иван Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Крупнов Иван Федоров
Тип записи
о браке
Номер записи
203-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.09.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Вёшки, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
29.09.1913
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 38
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Озеров Иван Митрофанов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Оболенская Евдокия Николаева, крестьянская девица (д. Вёшки, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Озеров Александр Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Озеров Сергей Яковлев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Крупнов Иван Федоров, крестьянин (д. Вёшки, Ростокинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Карахалин Николай Петров, крестьянин (д. Беляниново, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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