Куньев Василий
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Куньев Василий
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 201-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 28.07.1913
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Городищи, Сандыревская вол., Коломенский у., Московская губ.
- Дата брака
- 28.07.1913
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 37
- Полная запись МК
- Счёт браков: 20
Жених - Сергеев Матвей Григорьев, крестьянин (д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Касарина Анна Семенова, крестьянская девица (д. Татищево, Подчерковская вол., Дмитровский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иванов Василий, крестьянин (д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сергеев Федор Григорьев, крестьянин (д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Куньев Василий, крестьянин (с. Городищи, Сандыревская вол., Коломенский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Верминин Иван Платонов, крестьянин (с. Глебовское, Глебовская вол., Переславский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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