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Иванов Василий

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Иванов Василий
Тип записи
о браке
Номер записи
201-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.07.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.
Дата брака
28.07.1913
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 37
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Сергеев Матвей Григорьев, крестьянин (д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Касарина Анна Семенова, крестьянская девица (д. Татищево, Подчерковская вол., Дмитровский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иванов Василий, крестьянин (д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сергеев Федор Григорьев, крестьянин (д. Новоселки, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №1 - Куньев Василий, крестьянин (с. Городищи, Сандыревская вол., Коломенский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Верминин Иван Платонов, крестьянин (с. Глебовское, Глебовская вол., Переславский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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