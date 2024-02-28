Федотова Акилина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова Акилина Григорьева

Федотова Акилина Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Федотова Акилина Григорьева
Тип записи
о браке
Номер записи
200-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.07.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.
Дата брака
14.07.1913
Возраст (лет)
29
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 37
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Логачев Сергей Павлов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Федотова Акилина Григорьева, крестьянская вдова (с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Козачкин Филипп Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Голодаев Сергей Петров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Игнатов Алексей Петров, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Мошков Алексей Павлов, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close