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Федотов Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Федотов Иван Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
199-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.07.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Круглово, Озерская вол., Калязинский у., Тверская губ.
Дата брака
24.07.1913
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 36
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Барабанов Василий Петров, запасной надзиратель старшего разряда Московского артиллерийского склада из крестьян (с. Липовка, Саконская вол., Ардатовский у., Нижегородская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Волкова Александра Егорова, крестьянская девица (с. Черемошны, Черемошинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Капитанов Иван Павлов, крестьянин (с. Марково, Савинская вол., Ростовский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федотов Иван Николаев, крестьянин (д. Круглово, Озерская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
Свидетель невесты №1 - Капитанов Иван Павлов, крестьянин (с. Марково, Савинская вол., Ростовский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федотов Иван Николаев, крестьянин (д. Круглово, Озерская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
Комментарий наборщика
у жениха и невесты одинаковые поручители
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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