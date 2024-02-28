Федотов Иван Николаев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Федотов Иван Николаев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 199-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 24.07.1913
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Круглово, Озерская вол., Калязинский у., Тверская губ.
- Дата брака
- 24.07.1913
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 36
- Полная запись МК
- Счёт браков: 18
Жених - Барабанов Василий Петров, запасной надзиратель старшего разряда Московского артиллерийского склада из крестьян (с. Липовка, Саконская вол., Ардатовский у., Нижегородская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Волкова Александра Егорова, крестьянская девица (с. Черемошны, Черемошинская вол., Новосильский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Капитанов Иван Павлов, крестьянин (с. Марково, Савинская вол., Ростовский у., Ярославская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федотов Иван Николаев, крестьянин (д. Круглово, Озерская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
Свидетель невесты №1 - Капитанов Иван Павлов, крестьянин (с. Марково, Савинская вол., Ростовский у., Ярославская губ.)
Свидетель невесты №2 - Федотов Иван Николаев, крестьянин (д. Круглово, Озерская вол., Калязинский у., Тверская губ.)
- Комментарий наборщика
- у жениха и невесты одинаковые поручители
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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