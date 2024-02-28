Мотылев Василий Яковлев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Мотылев Василий Яковлев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 198-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 14.07.1913
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Боброво, Мещеринская вол., Коломенский у., Московская губ.
- Дата брака
- 14.07.1913
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 36
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Буланов Арсений Иванов, крестьянин (д. Орлово, Дороховская вол., Старицкий у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Спесивцева Александра Алексеева, вдова студента Константиновского Московского / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Тархов Николай Васильев, мещанин (г. Верея, Верейский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мотылев Василий Яковлев, крестьянин (д. Боброво, Мещеринская вол., Коломенский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Козачкин Федор Егоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козачкин Федор Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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