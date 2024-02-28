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Тархов Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Тархов Николай Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
198-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.07.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Верея, Верейский у., Московская губ.
Дата брака
14.07.1913
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 36
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Буланов Арсений Иванов, крестьянин (д. Орлово, Дороховская вол., Старицкий у., Тверская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Спесивцева Александра Алексеева, вдова студента Константиновского Московского / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Тархов Николай Васильев, мещанин (г. Верея, Верейский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мотылев Василий Яковлев, крестьянин (д. Боброво, Мещеринская вол., Коломенский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Козачкин Федор Егоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козачкин Федор Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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