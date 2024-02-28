Пшеничников Иван Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Пшеничников Иван Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 197-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 03.06.1913
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.
- Дата брака
- 03.06.1913
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 35
- Полная запись МК
- Счёт браков: 16
Жених - Дементьев Василий Моисеев, крестьянин (д. Семенково, Серебряно-Прудская вол., Веневский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пшеничникова Любовь Васильева, крестьянская девица (р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Виноградов Яков Николаев, крестьянин (д. Апелево, Чернобаевская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Косарев Ефим Васильев, крестьянин (д. Дубовое, Бобриковская вол., Епифанский у., Тульская обл. губ.)
Свидетель невесты №1 - Пшеничников Иван Васильев, крестьянин (р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пшеничников Александр Васильев, крестьянин (р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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