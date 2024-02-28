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Пшеничникова Любовь Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Пшеничникова Любовь Васильева
Тип записи
о браке
Номер записи
197-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.06.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.
Дата брака
03.06.1913
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Дементьев Василий Моисеев, крестьянин (д. Семенково, Серебряно-Прудская вол., Веневский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пшеничникова Любовь Васильева, крестьянская девица (р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Виноградов Яков Николаев, крестьянин (д. Апелево, Чернобаевская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Косарев Ефим Васильев, крестьянин (д. Дубовое, Бобриковская вол., Епифанский у., Тульская обл. губ.)
Свидетель невесты №1 - Пшеничников Иван Васильев, крестьянин (р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пшеничников Александр Васильев, крестьянин (р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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