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Дементьев Василий Моисеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Дементьев Василий Моисеев
Тип записи
о браке
Номер записи
197-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.06.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Семенково, Серебряно-Прудская вол., Веневский у., Тульская губ.
Дата брака
03.06.1913
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Дементьев Василий Моисеев, крестьянин (д. Семенково, Серебряно-Прудская вол., Веневский у., Тульская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пшеничникова Любовь Васильева, крестьянская девица (р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Виноградов Яков Николаев, крестьянин (д. Апелево, Чернобаевская вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Свидетель жениха №2 - Косарев Ефим Васильев, крестьянин (д. Дубовое, Бобриковская вол., Епифанский у., Тульская обл. губ.)
Свидетель невесты №1 - Пшеничников Иван Васильев, крестьянин (р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №2 - Пшеничников Александр Васильев, крестьянин (р.п. Гусевский горный завод Баташова, Гусевская вол., Меленковский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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