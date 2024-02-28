Михайлов Алексей
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Михайлов Алексей
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 196-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 03.06.1913
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- мещанин Кадашевской слободы
- Нас. Пункт приписки
- г. Москва, Московская губ.
- Дата брака
- 03.06.1913
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 35
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Захаров Сергей Георгиев, крестьянин (д. Стопина, Стопинская вол., Владимирский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Михайлова Мария, мещанская девица Кадашевской слободы (г. Москва, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Совков Василий Никифоров, крестьянин (д. Голоперово, Тимашевская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михайлов Алексей, мещанин Кадашевской слободы (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Совков Василий Никифоров, крестьянин (д. Голоперово, Тимашевская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михайлов Алексей, мещанин Кадашевской слободы (г. Москва, Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- у жениха и невесты одинаковые поручители
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.