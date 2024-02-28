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Михайлов Алексей

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Михайлов Алексей
Тип записи
о браке
Номер записи
196-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.06.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин Кадашевской слободы
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата брака
03.06.1913
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 35
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Захаров Сергей Георгиев, крестьянин (д. Стопина, Стопинская вол., Владимирский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Михайлова Мария, мещанская девица Кадашевской слободы (г. Москва, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Совков Василий Никифоров, крестьянин (д. Голоперово, Тимашевская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михайлов Алексей, мещанин Кадашевской слободы (г. Москва, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Совков Василий Никифоров, крестьянин (д. Голоперово, Тимашевская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михайлов Алексей, мещанин Кадашевской слободы (г. Москва, Московская губ.)
Комментарий наборщика
у жениха и невесты одинаковые поручители
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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