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Николаев Сергей Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Николаев Сергей Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
195-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.04.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Сергиев, Дмитровский у., Московская губ.
Дата брака
21.04.1913
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Николаев Сергей Павлов, мещанин (г. Сергиев, Дмитровский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Суханова Мария Григорьева, крестьянская девица (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Данилов Николай Никитин, мещанин (г. Духовщина, Духовщинский у., Смоленская губ.)
Свидетель жениха №2 - Плевако Борис Аркадиев, потомственный почетный гражданин
Свидетель невесты №1 - Суханов Григорий Николаев, крестьянин (д. Шарапово, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Николаев Николай Павлов, мещанин (г. Сергиев, Дмитровский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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