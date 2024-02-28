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Сидоров Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Сидоров Александр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
194-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
15.02.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.
Дата брака
15.02.1913
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Васильев Александр Иванов, мещанин (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Горячева Анна Иванова, крестьянская девица (с. Завидово, Завидовская вол., Клинский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бишкин Виктор Андреев, крестьянин (д. Макарово, Корочаровская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сидоров Александр Иванов, мещанин (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сидоров Александр Иванов, мещанин (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.)
Свидетель невесты №2 - Голодаев Василий, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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