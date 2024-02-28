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Васильев Александр Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Васильев Александр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
194-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.02.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.
Дата брака
15.02.1913
Возраст (лет)
28
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 34
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Васильев Александр Иванов, мещанин (г. Козлов, Козловский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Горячева Анна Иванова, крестьянская девица (с. Завидово, Завидовская вол., Клинский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бишкин Виктор Андреев, крестьянин (д. Макарово, Корочаровская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сидоров Александр Иванов, мещанин (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сидоров Александр Иванов, мещанин (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губ.)
Свидетель невесты №2 - Голодаев Василий, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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