Хвостков Николай Митрофанов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
- ФИО
- Хвостков Николай Митрофанов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 193-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 15.02.1913
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 15.02.1913
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 33
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Хвостков Иван Кононов, запасной рядовой из крестьян (с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кренделева Евдокия Федорова, крестьянская вдова (д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Хвостков Николай Митрофанов, крестьянин (с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Козачкин Федор, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федоров Степан Фомин, крестьянин (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Хвостков Николай Митрофанов, крестьянин (с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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