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Кренделева Евдокия Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кренделева Евдокия Федорова
Тип записи
о браке
Номер записи
193-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.02.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.
Дата брака
15.02.1913
Возраст (лет)
30
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 33
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Хвостков Иван Кононов, запасной рядовой из крестьян (с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кренделева Евдокия Федорова, крестьянская вдова (д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Хвостков Николай Митрофанов, крестьянин (с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Козачкин Федор, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федоров Степан Фомин, крестьянин (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Хвостков Николай Митрофанов, крестьянин (с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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