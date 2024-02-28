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Хвостков Иван Кононов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Хвостков Иван Кононов
Тип записи
о браке
Номер записи
193-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.02.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
запасной рядовой из крестьян
Нас. Пункт приписки
с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.
Дата брака
15.02.1913
Возраст (лет)
28
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 33
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Хвостков Иван Кононов, запасной рядовой из крестьян (с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кренделева Евдокия Федорова, крестьянская вдова (д. Стромово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Хвостков Николай Митрофанов, крестьянин (с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
Свидетель жениха №2 - Козачкин Федор, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федоров Степан Фомин, крестьянин (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Хвостков Николай Митрофанов, крестьянин (с-цо. Воронцово, Троицкая вол., Тарусский у., Калужская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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