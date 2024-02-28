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Кузнецова Маргарита Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830-1917 годы
ФИО
Кузнецова Маргарита Николаева
Тип записи
о браке
Номер записи
192-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
15.02.1913
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
дочь подполковника девица
Дата брака
15.02.1913
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4400, лист: 33
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Онгирский Константин Сергеев, поручик 1-го Гусарского Сумского генерала Сеславина полка / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кузнецова Маргарита Николаева, дочь подполковника девица / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Алексей Николаев, потомственный дворянин
Свидетель жениха №2 - Новиков Павел Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Бородин Дмитрий Сергеев, потомственный дворянин
Свидетель невесты №2 - Новиков Иван Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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